В Великобритании в сети магазинов John Lewis начали продавать матрасы с наполнителем из конопли. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mail Online.
Уточняется, что таким образом компания спальных изделий выпустила матрасы, которые подлежат полной переработке.
Кроме того, в линейке также появились матрасы с наполнителем из овечьей шерсти и без использования клея.
Управляющий директор компании-производителя подчеркнул, что хлопок проигрывает конопле как лучший материал, поскольку меньше поглощает влагу.