В Великобритании в сети магазинов John Lewis начали продавать матрасы с наполнителем из конопли. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mail Online.

Уточняется, что таким образом компания спальных изделий выпустила матрасы, которые подлежат полной переработке.

Кроме того, в линейке также появились матрасы с наполнителем из овечьей шерсти и без использования клея.

Управляющий директор компании-производителя подчеркнул, что хлопок проигрывает конопле как лучший материал, поскольку меньше поглощает влагу.

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