Миссия ООН по поддержке Ливии сообщила о продолжении поставок оружия в страну, несмотря на эмбарго, которое согласовали участники международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление миссии.

«Хрупкому перемирию угрожают продолжающийся переход иностранных боевиков, передача оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам [конфликта в Ливии] государствами-членами», — говорится в заявлении. В сообщении отмечается, что среди поставщиков оружия в Ливию есть и те страны, которые участвовали в Берлинской конференции.

По данным миссии, за последние десять дней передача оружия, бронетехники, а также переброска бойцов и советников были замечены как на западе, так и на востоке страны. В заявлении отмечается, что нарушения эмбарго могут привести к очередной фазе активных боевых действий.

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