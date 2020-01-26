В воскресенье, 26 января, в московском кинотеатре «Победа» планировался показ фильма «Мистическая страна – Аран», снятого армянскими кинодеятелями. Благо, усилиями азербайджанской диаспоры данная провокация была сорвана. Но это не меняет сути дела, ибо фальсификационная машина воинствующего армянства продолжает выпуск лживой продукции.

На сей раз под тогой фильма тиражируется подлог о якобы армянском Арране. И делается это с подачи Паргева Мартиросяна, архиепископа епархии Армянской церкви, основанной на территории оккупированного Арменией азербайджанского Карабаха. Речь идет о том самом церковнике, который с недавних пор пытается посредством ангажированных СМИ внедрить нелепый термин «Албанское восточно-армянское царство» и вопреки научно доказанной истине называет Арцах и Утик «историческими армянскими провинциями», подчеркивая, что сам он «родом из Утика, из известного села Чардахлы». Как видим, архиепископ родился в Шамкирком районе Азербайджана.

В первую очередь отметим, что историко-географическую область, которую арабские историки называли Аrrаn, армянские средневековые источники знают как Кавказскую Албанию, Алуанк, или Ранеак. Подобный разброс связан с тем, что данный регион постоянно переживал изменения административных границ. Отметим, что эти области после завоеваний Тиграна Второго приблизительно 30 лет, до 69 г. до н.э., находились в составе его державы. Но после поражения, который нанес Тиграну римский полководец Лукулл на берегу Евфрата, он был вынужден отказаться от всех прежних завоеваний.

После этого история Карабаха вновь появилась на страницах источников в 387 г. В тот год, когда находившаяся в Малой Азии Армения была разделена между Римом и Сасанидами, и в состав Кавказской Албании были возращены и закреплены за ней области Утик и Арцах. Новая административная единица с присоединенными областями стала именоваться «Ран». Завоевавшие этот регион к 642 г. арабы добавили к существующему названию определенный артикль «аль», и регион стал именоваться в соответствии с правилами арабской транскрипции «Арраном».

В армянском происхождении данному топониму отказывает и видный армянский ученый-лингвист Анаит Периханян. По ее словам, название «Ран» восходит своими корнями к среднемидийскому, атропатенскому языку. Реликты этого наречия, которое доказывает этническое однообразие населения как правобережья, так и левобережья Куры, отмечались арабскими географами Х века ал-Истахри и Ибн Хаукалем, повествовавшими о том, что в округе Барды говорят на арранском языке. Ряд исследователей считает, что арранский язык – это письменный язык кавказских албан, который сохранился до наших дней в текстах Синайских палимпсестов, а также удинских говоров Ниджа, Огуза (ранее Варташена) и отдельными фрагментами – в языках Шахдагской группы.

Примечательно, что и в Нагорном Карабахе, территория которого также входила в пределы Аррана на диалекте этого языка разговаривали до тех пор, пока население полностью не арменизировалось в бытность СССР. Крупные ученые, как Н.Я. Марр, И.А, Орбели, К.В. Тревер, С.Т. Еремян, Н. Адонц, полагает, что население Арцаха и Утика, до того, как утратило собственный язык и арменизировалось, было родственно албанским племенам левобережья Куры, представляя собой отдельное племя.

Теперь попытаемся очертить границы Аррана. Абуль-Касим Мухаммад Ибн Хаукаль в своем труде «Китаб сурат ал-ард» («Книга описания земли») дает карту средневекового Азербайджана и прилегающих земель.

«В верхней правой части изображено море, на берегу которого — «ал-Баб» (прим. – Дербент), затем «аш-Шабиран» ( прим. — современный Шабран). От этого ал-Баба, начинается цепь гор, тянувшихся влево. С нижней стороны к [горам] примыкают города «ал-Лайджан, Кабиса, Шаки, Кабала» . Ниже этого изображена река «ал-Курр», которая впадает в море . На этой реке находится город «Тифлис», прилегающий к горе, затем «Бардадж». Путь начинающий от аш-Шабирана ведет на два города — «Ширван и аш-Шамахиййу», оттуда к «Бардаджу», дальше к «Барза’а» (прим. – Барда). Другой путь, начинающий от Барза’а, идет на Тифлис; на [этом пути] — «Джанза (прим.- Гянджа), Шамкур, Хунан, ал-Кал’а». В этом пространстве написано — «Арран».

Нижний предел провинции Арран — река «ар-Рас», т.е. современный Аракс. Что касается южных границ области Арран, то и здесь армянам необходимо убавить свои аппетиты. О том, что территория современных Нахчывана и Зангезура входила в это административное образование, свидетельствует выдающийся арабский историк XII века Ибн ал-Азрак ал-Фарики. В его труде «История Майяфарикина», дошедшем до нас в составе рукописи османского историка Мюнедджим-баши, ясно говорится о границах и городах Аррана, среди которых указаны главные города Нашава, он же Накчуван, Гянджа, Тифлис, Шамкур, ал-Байлакан.

Касательно восточных пределов Аррана, источники также едины в своей информации: естественной границей области служило Каспийское море. Ибн Хордадбех, автор середины IX века, пишет, что в пределах Аррана находилось место слияния Аракса и Куры.

Как видим, Ереван или «Эребуни» среди этих топонимов отсутствует. И ни один из основных источников по данному периоду не называет в числе насельников этого региона армян.

Примечательно, в труде известного арабского географа XII в. Якута аль-Хамави «Му’джам ал-булдан» (Сведения об Азербайджане) указано, что естественной границей между Арраном и Азербайджаном (прим. – ныне Южный Азербайджан) служила река Аракс. Это значит, что Арран помимо Мильско-Муганской степи охватывал еще территорию современного Нахчывана и как минимум, Зангезура, а также Карабаха, то есть всю историческую Кавказскую Албанию.

После образования империи Сельджуков и завоевания Кавказа ими были предприняты административный реформы, перекроившие границы историко-географических областей. Они также ликвидировали правившую до этого династию эмиров Шеддадидов, присоединив Арран к Азербайджану, после чего Арран всегда был органической частью монгольской империи, государств Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу и империи Сефевидов.

После окончательного завершения этногенеза азербайджанского народа и формирования азербайджанского языка, временные рамка процесса которых охватывают рубеж XIII – XIV веков, южная часть Аррана стала называться Карабахом, а понятие Арран использоваться в поэзии и эпистолярном жанре.

Подводя итоги вышеперечисленных фактов, подчеркиваем, что начиная с раннего средневековья данный регион претерпевал существенные, порой судьбоносные административно-территориальные переделы, которые, тем не менее, не смогли изменить главного фактора – население оставалось кавказоязычным, позднее перешло на тюркский язык. Ни о каких носителях индоевропейских языков, к которым принадлежат все языки армянского кластера (древнеармянский и новоармянский), говорить не приходится. Албанский язык стал постепенно вытесняться в период арабской оккупации, когда Албанская церковь была подчинена Армянской.

Таким образом, очередная попытка представить географическую дефиницию АРРАН как фрагмент истории армянского народа терпит фиаско. Против этого свидетельствуют все первоисточники. Пусть армяне знают, что им лгут!

Шелале Гасанова,

профессор Бакинского Славянского Университета

Minval.az