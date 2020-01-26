Министерство обороны США начало разработку средств перехвата гиперзвукового оружия. Пентагон подписал контракт с американской компанией Northrop Grumman стоимостью $13 млн. В рамках контракта планируется разработать технологию, необходимую для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием. Об этом сообщает РБК.

Компания должна будет провести исследования, разработать и продемонстрировать технологию, которая в дальнейшем будет применена в создании усовершенствованного перехватчика гиперзвуковых целей в верхних слоях атмосферы. Речь идет о проекте под названием Glide Breaker. Завершить проект планируется в январе 2021 года, уточняется в сообщении.

Это не первый контракт Пентагона в области гиперзвукового оружия. В частности, в середине января DARPA заключило контракт на $31,9 млн c американской компанией Lockheed Martin на создание системы вооружения Operational Fires (OpFires) — инновационной гиперзвуковой ракеты сухопутного базирования. Предполагается, что облик ракеты будет готов в 2021 году, комплексные летные испытания ракеты планируется начать годом позже. В прошлом году Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на разработку и создание гиперзвуковой крылатой ракеты за $928 млн.

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