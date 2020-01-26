Актер Брэд Питт признался, что отказался от главной роли в трилогии тогда еще братьев, а не сестер Вачовски «Матрица».

По словам Питта, это была просто не его роль. «Она была чья-то еще, этот человек и сыграл. Вот во что я верю. Если бы мы снимали передачу обо всех великих фильмах, от которых я отказался, нам бы потребовалось два дня», — цитирует Питта «Газета.ру» со ссылкой на Collider.

По данным издания, Питту предлагали роль Нео, в итоге доставшуюся Киану Ривзу.

Известно, что от роли в «Матрице» также отказался Уилл Смит.

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