Россия способна атаковать только соперников, которых считает слабее себя, но не решится напасть на более сильного противника. Об этом, как пишет «Гордон», в интервью немецкому изданию Bild сказал лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Политик сказал, что «по советской и российской традиции» президент РФ Владимир Путин нападает «только там, где видит слабости и шанс на победу, например в Крыму и на востоке Украины».

В то же время, по его словам, России трудно сталкиваться с серьезным отпором даже дипломатического характера. Он подчеркнул важность присутствия НАТО в Польше и странах Балтии.

Minval.az