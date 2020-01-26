Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе.

Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Он отметил на пресс-конференции, что новый вирус отличается от SARS-CoV, вспышка которого в 2002-2003 годах в Китае привела к смерти около 650 человек.

Также, по словам Ма Сяовэя, потенциал распространения вируса растет, и число зараженных им может увеличиться.

Он сообщил, что информация о характеристиках 2019-nCoV ограничена, поэтому неясно, какие риски может представлять дальнейшие мутации вируса.

Ма Сяовэй также пообещал увеличить степень транспарентности в освещении ситуации вокруг заболевания и пообещал организацию соответствующих пресс-конференций каждое утро.

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