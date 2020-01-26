То, как Россия использует вооружения, может стать примером для всех стран, которые хотят укрепить свою оборону, заявил командующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Business Insider, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.

«Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи их систем преграждения доступа / блокирования зоны (A2/AD), и обзаводитесь подобными системами», — сказал Фогго.

По его словам, союзникам стоит обзавестись умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами и береговыми РЛС, которые будут работать в связке.

Отличным примером, по его словам, является российская оборона в Черноморском регионе, включающая в себя ЗРК С-300 и С-400.

Аналогичное мнение выразил и экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес. По его словам, особенно на российский подход стоит обратить внимание странам, не обладающим мощным флотом.

«Я бы также добавил беспилотные морские системы. В настоящее время НАТО реализует серьезную программу, а Румыния, к примеру, только что объявила о своей готовности к ней присоединиться», — указал он.

Ходжес также рекомендовал странам НАТО больше обмениваться разведданными, чтобы не допустить «неожиданностей со стороны ВМФ России». Оба военных выступили за активное использование беспилотников.

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