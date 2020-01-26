Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с критикой главы социальной сети Facebook Марка Цукерберга за его «авторитарные» взгляды на дезинформацию. Такое заявление она сделала в интервью The Atlantic, добавив, что переговоры с руководством компании напоминают переговоры с иностранной державой.

Клинтон прокомментировала теории заговора и различные дезинформирующие высказывания, которые распространялись в интернете во время ее предвыборной кампании 2016 года. Тогда, как она сказала, избирательный штаб «не понимал, что происходит».

«Это в стиле Трампа. Это авторитаризм», — согласилась экс-госсекретарь с мнением о том, что подход Цукерберга к лживой информации чем-то напоминает поведение Трампа,

Клинтон выразила свои опасения, что cоцсеть Цукерберга «не просто собирается, а намеревается переизбрать Трампа», отметив серьезный масштаб влияния компании.

«Иногда у меня создаётся ощущение, что ты ведешь переговоры с зарубежной державой», — отметила она.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно говорил о том, что уверен в своем переизбрании, однако назвал Сандерса с Байдена своими основными соперниками.

Minval.az