Наследники Ротшильдов подали в суд на власти Вены из-за продажи зданий, которыми до 1938 года пользовались члены семейства и которые были отняты нацистами после захвата Австрии, сообщает Financial Times.

Авторы иска считают, что власти Вены специально оформили документы для того, чтобы город стал единственным владельцем домов, а затем продали их по заниженным ценам. Ротшильды потребовали вернуть им всю их собственность.

Издание уточняет, что указанные в иске здания до Второй мировой войны принадлежали благотворительному фонду Ротшильдов и там располагались лечебные учреждения для душевнобольных. В 1956 году власти Австрии восстановили эти дома, но бывших владельцев не уведомили.

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