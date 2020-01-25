Количество заразившихся новым типом коронавируса в различных частях Китая увеличилось до 1372 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти.

По данным канала, к настоящему моменту 41 человек умер, 39 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Из-за вспышки коронавируса в Китае ранее днем ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек.

Как правило, первый уровень реагирования объявляют в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения. После этого местное правительство должно действовать согласно плану Госсовета и централизованного штаба.

Minval.az