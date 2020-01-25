Существует вероятность того, что код самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сбитого ПВО Ирана 8 января, был скрыт на радарах.

Новую версию гибели лайнера в беседе с «Лентой.ру» выдвинул депутат иранского междлиса Ахмад Алирезабейги (Ahmad Alirezabeigi).

«Не исключена причастность к этому Америки. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) не сидят непрофессиональные люди, есть вероятность того, что был скрыт код самолета на радарах. И была возможность управлять этим самолетом на расстоянии», — утверждает политик.

Вместе с тем он призвал дождаться завершения расследования катастрофы и подчеркнул, что Тегеран в первую очередь должен выплатить компенсации семьям погибших.

Minval.az