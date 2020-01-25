Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США‬.

‪»Уже по всем континентам шагает (коронавирус — ред.), по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть», — заявил Жириновский на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций в честь Татьянина дня.‬

Жириновский подчеркнул, что такие провокации происходят не в первый раз, напомнив о птичьем гриппе и британской говядине, которая «кому-то не понравилась».‬

‪»В течение месяца все прекратится. Это провокация была. Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером. Они в основном в Швейцарии проживают», — заключил Жириновский.‬

Minval.az