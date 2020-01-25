Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал в субботу полезными контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по карабахскому урегулированию, передает РИА Новости.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможности встречи с Алиевым в феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, Пашинян заявил, что такой договоренности нет.

«Договоренностей о встрече нет. Но встречу исключить нельзя, так как (вопрос – ред.) находится на этапе обсуждений. Мы общались (с Алиевым – ред.) в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года в ходе встречи в рамках СНГ. Если вновь появится такой повод, то это будет только полезно», — сказал Пашинян.

Minval.az