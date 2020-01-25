Компания туристов, которая близ берегов испанского острова Тенерифе отправилась на морскую прогулку на эстонской яхте Wesipruul, чтобы понаблюдать за дельфинами, обнаружила плавающие в Атлантическом океане ящики, в которых было полтонны гашиша, сообщает газета Postimees.

Капитан яхты, эстонец Кристо Кеэп (Kristo Keep) рассказал, что живет на Тенерифе уже долгое время и катает на паруснике туристов. По его словам, ящики плавали на расстоянии полутора морских миль от порта Сан-Мигеля. Когда одну упаковку подняли на борт и открыли, в ней нашли коричневатое вещество, которое оказалось гашишем.

Кеэп сообщил об этом факте полицейским, которые отправили на место вертолет. Когда яхта прибыла в порт, пассажиров и капитана допросили, после чего отпустили. Больше полиция с Кеэпом не связывалась.

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