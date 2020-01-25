В Турции после землетрясения 39 человек удалось извлечь из-под обломков живыми. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, в результате стихийного бедствия в Элязыге погибли 18, в Малатье – 4 человека.

Minval.az