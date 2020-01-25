В Турции после землетрясения 39 человек удалось извлечь из-под обломков живыми. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, в результате стихийного бедствия в Элязыге погибли 18, в Малатье – 4 человека.
В Турции после землетрясения 39 человек удалось извлечь из-под обломков живыми. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, в результате стихийного бедствия в Элязыге погибли 18, в Малатье – 4 человека.
Дата: 2020/01/25 13:42
Раздел: Мир
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