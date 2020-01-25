Министерство экологии и природных ресурсов распространило информацию о фактических погодных условиях на территории страны.

Так, на территории республики до утра 25 января шел снег и мокрый снег. Количество осадков в Лерике составило 9 мм, в Алтыагадже — 5 мм, в Губе, Халтане, Астаре, Агдере — 4 мм, в Баку — 3, в Сумгайыте — 1 мм.

Высота снежного покрова в Агдере (Ордубад) составила 30 см, в Алтыагадже, Лерике — 17 см, Халтане, Грызе — 10 см, в Хыналыге — 9 см, Губе — 7 см, Сарыбаше (Гах) — 6 см, Гусаре — 4 см, Шахбузе — 2 см, Набрани, Ярдымлы и Ордубаде — 1 см.

Минимальная температура воздуха в Баку составила около 0 градуса, в горных районах 7-12 градусов мороза, в высокогорных районах — 16-19 градусов мороза.

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