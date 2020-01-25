В 1960 году на экраны вышла дебютная полнометражная работа режиссёров Георгия Данелии и Игоря Таланкина по одноимённой повести Веры Пановой — «Сережа». Где в одной из сцен главного героя, мальчика Сережу, подзывает мамин гость дядя Петя: «Иди-ка сюда, детка! Вот тебе конфетка!» Малыш вежливо говорит «спасибо», разворачивает угощение, но это оказывается пустой фантик. Дядя Петя заливисто хохочет, мама не знает, как себя вести, а Сережа спрашивает: «Дядя Петя, ты дурак?»

В «большой политике», конечно, вопросов в стиле «Дядя, ты дурак?» озвучивать как бы не принято. Но желающих, пардон, «втюхать» вместо обещанной «конфетки» пустой фантик и быть при этом весьма довольными собой здесь тоже хватает. Впрочем, судите сами.

Несколько дней назад неназванный военно-дипломатический источник рассказал ТАСС подробности «зенитно-ракетной сделки» между Москвой и Анкарой по ЗРК С-400 «Триумф». По его словам, «Турция получила (от России — Minval.az) два дивизиона С-400, более 120 зенитных ракет, а также вспомогательное оборудование, запасные части и инструменты». После чего «источник» добавил, что передача технологий турецкой стороне, даже частичная, условиями сделки не предполагалась.

А вот это политическая сенсация, на которую тут же отреагировали турецкие СМИ. Заявление неназванного источника в ТАСС эксперты в Анкаре сочли «озадачивающим». Куда резче комментируют ситуацию читатели — в стиле «русские тоже нас обставили», «обманщики эти Россия и Путин. Какое бы соглашение с нами ни заключали, обещаний не выполняли» и советами «не лезть в одно логово с медведем».

Поясним. Доступ к технологиям производства зенитно-ракетных комплексов с самого начала был одним из ключевых аспектов сделки. Турция вела переговоры с США о поставках ЗРК Patriot, но стороны не смогли прийти к согласию по весьма деликатному вопросу: Анкара настаивала на доступе к технологиям производства зенитных ракет, на что уже не соглашались в Вашингтоне. А в Москве щедро обещали поделиться технологиями и еще начать совместное производство следующей модификации ЗРК — С-500…Турцию, где бурно развивается свой ВПК, технологии интересовали вряд ли меньше, чем ракеты сами по себе. А доступ к технологиям с самого начала был одним из главных доводов властей Турции в пользу сделки с РФ по С-400. В Анкаре выдерживали растущее давление США, заявляли о своей приверженности сделке и о том, что о расторжении уже подписанного контракта не может быть и речи…А теперь выясняется, что главного приза — технологий — не предполагается.

И что же — в Анкаре действительно «не так поняли» своих российских партнеров? Или РФ внезапно передумала делиться с Турцией технологиями производства своих ЗРК?

Нелишне вспомнить, что после того, как РФ в середине «нулевых» до истечения подписанных контрактов «в разы» взвинтили цену своего газа для стран СНГ, в 2008 году признала независимость оккупированных грузинских регионов, а в 2014 году «отжала» у Украины Крым, в общем-то, не осталось сомнений: Москва без душевного трепета нарушает не только коммерческие соглашения, но и договоры о взаимном признании границ. Особенно если ей кажется, что партнеры проявляют недопустимую самостоятельность. А в случае со сделкой по ЗРК С-400 есть и такой аспект. По ее горячим следам в Москве предрекали едва ли не выход Турции из НАТО. А когда этого не произошло, тональность сменилась. Уже летом нынешнего года, как уже рассказывал Minval.az, еженедельник «Звезда», входящий в одноименную «минобороновскую» медиагруппу РФ, принялся пугать аудиторию ростом военного потенциала Турции и прозрачно намекая: «В настоящее время мы радуемся тому, что Турция берёт у России ЗРК С-400. Возможно, логика нашего соседа гораздо более прихотлива и по-восточному извилиста, чем нам это представляется. Турция — по-прежнему действующий и вполне активный член НАТО. А изучение техники вероятного противника — вещь вполне полезная и даже строго необходимая». В переводе: а стоит ли предоставлять Анкаре доступ к секретам своего лучшего ЗРК? Теперь ситуация дошла до логического завершения. Россия не увидела ничего зазорного в том, чтобы после церемонии запуска «Турецкого потока» изобразить «финт ушами» и заявить: никаких технологий никто передавать не будет. Есть готовые ракеты — и баста. Вот вам фантик, а «конфетку» никто и не обещал.

Но теперь ход уже за Анкарой. Где, во-первых, принимают во внимание, что российский «сюрприз» с технологиями ЗРК, вернее, их отсутствием, далеко не единственный на турецком «треке». В Ливии Москве при всем своем влиянии ну никак не удается принудить к реальному прекращению огня своего «подопечного»— самопровозглашенного фельдмаршала Хафтара. В сирийском Идлибе — наступление асадовских войск на позиции протурецких сил, бомбовые удары российских ВКС и гибель десятков людей. А во-вторых, вряд ли пропускают мимо ушей, что США советуют Турции «определиться» с судьбой ЗРК и предупреждают, что времени на размышление осталось немного. Как бы здесь продолжается активный торг, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявляет, что С-400 совместимы с американскими истребителями F-35 и не представляют угрозы для НАТО, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивает готовность руководства Альянса внести вклад в устранение противоречий по контракту на поставку ЗРК С-400 в Турцию. Но вот если на этом фоне Москва в одностороннем порядке пересматривает контрактное «меню», выбрасывая из него самые привлекательные для Турции «позиции»,..то станут ли в Анкаре держаться за С-400 с прежней энергией? Или же пойдут на расторжение сделки? Той самой сделки, которая для РФ представляла собой прямо-таки предмет державной гордости? Шутка ли — продали ЗРК стране-члену НАТО, спровоцировали нешуточную размолвку с США, ждали коренного пересмотра баланса сил…А теперь Турция выступает за присоединение Грузии к НАТО, поставляет Украине боевые БПЛА, а сама по себе сделка по ЗРК уже висит на волоске. А «счетчик» продолжает накручивать Москве имиджевые потери. Словом, российский «Триумф» на турецком треке оборачивается громким провалом.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az