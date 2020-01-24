На фоне последних событий в Индии я начал осознавать, что не смогу оставаться мусульманином в Индии. Данную мысль озвучил известный режиссер и актер индийского кино (Bollywood) Насируддин Шах в интервью новостному сайту «Thewire», пишет «Анадолу».

69-летний актер привлек внимание к спорным изменениям в законодательство страны, спровоцировавшим акции массовые акции протеста в стране и выразил сожаление в связи с происходящим в стране.

«Я не боюсь этого закона, а просто негодую. Не знаю какие еще нужны доказательства, если я живу и делаю все возможное во благо Индии на протяжении 70 лет»,- сказал Шах.

По словам актера, он ни помнит ни одного случая, при котором религиозная принадлежность превращалась в препятствие на его пути. «Однако последние процессы вызывают обеспокоенность. Оставаться мусульманином в Индии становится непросто»,- отметил Шах.

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