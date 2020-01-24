«Ливийский кризис не имеет военного пути решения». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Стамбуле.

«Усиление атак главы Ливийской национальной армии Маршалла Халифы Хафтара свидетельствует о том, что он не заинтересован в урегулировании конфликта. Оказываемая Хафтару поддержка избаловала его. Мы не оставим в беде наших ливийских братьев. Турция и Германия являются сторонниками решения проблем путем диалога», — подчеркнул президент Турции, слова которого приводит АПА.

Р.Эрдоган сказал, что в ходе встречи с канцлером Германии были обсуждены и отношения Евросоюз-Турция: «Турция и Германия взяли на себя большую часть нагрузки Европы в проблеме мигрантов. Евросоюз и страны-члены должны больше помогать сирийцам. В последние дни Идлиб подвергается тяжелым ударам режима Асада. Для того, чтобы положить конец мучениям в Идлибе, каждый должен оказать давление на режим Асада».

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