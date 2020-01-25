Намерение в 2020 году «отреставрировать» Шушинскую крепость, которая, как и следует ожидать, будет «армянизирована», является лишь малой крупинкой тотального культурного терроризма, который ведется «многострадальцами» против Азербайджана.

Об этом в беседе с Minval.az заявил директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

«Что, собственно, является культурным терроризмом? Самые очевидные факты армянского культурного терроризма связаны с историей столицы Армении – Еревана. Эриванская крепость, захваченная русскими войсками в 1828 году, которая была похожа на Бакинскую крепость, до основания разрушена, наши кладбища уничтожены, названия кварталов изменены, а коренные жители – азербайджанцы насильственно выселены. Разрушение, изменение названий и в буквальном смысле соскабливание всего, что является свидетельством азербайджанского исторического наследия в Армении — этот самый настоящий терроризм, который в настоящее время охватил и оккупированные территории. Армянские оккупанты продолжают политику культурного терроризма по отношению ко всему азербайджанскому. На занятых армянскими войсками территориях сжигаются мечети, музеи и театры, разрушаются кладбища и гробницы. В Ходжалы разграблены археологические памятники Ходжалинской цивилизации, относящейся к бронзовому веку. Во власти вандалов находится и азербайджанский город Шуша, памятникам которого нанесен серьезный ущерб. Этот город – заповедник азербайджанского городского планирования. Следует ожидать, что террористы от истории, обезобразив Шушинскую крепость, налепят по всюду кресты и на весь мир будут трубить миф о принадлежащей им нашей древней крепости», – подчеркнул Алескеров.

О том, как армяне могут терроризировать историю, мы можем судить по судьбе Иреванской крепости, Сардарской мечети или ханского дворца, продолжил наш собеседник.

«Культурный терроризм, уничтожение старых и выбивание новых надписей на храмах, могилах и других памятниках истории, охватывает не только Армению и Азербайджан, носит тотальный характер: он ведется по всему миру, по всем возможным сферам. Наглядным свидетельством является скандал вокруг азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, который устроила никому не известная певица Рузан Манташян.

Другой пример — это история с отказом приехать в Баку на матч армянского футболиста Мхитаряна. Пропагандистская атака была осуществлена на Азербайджан при хамском содействии армянского футболиста Мхитаряна, когда проармянские СМИ заполнили эфир ложью, потоком словесной, нецензурной грязи. Разве все это не форма культурного терроризма? Причем, он охватывает все сферы жизнедеятельности азербайджанского народа: историю, культуру, искусство, музыку, кухню, обычаи и обряды. Последним примером является плагиат на песню в исполнении Ройи. С другой стороны, это свидетельство убогости состояния культуры «многострадальцев», которые в погоне за своим величием становятся обычными ворами, своими поступками терроризируют соседа, не осознавая возможных последствий. А эти последствия рано или поздно будут, так как терроризм не имеет будущего, – резюмировал наш собеседник.

Minval.az