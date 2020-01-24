Китайская почтовая служба China Post пообещала уделять особое внимание всем посылкам, которые проходят через отделение города Ухань, где зафиксирована вспышка неизвестного ранее коронавируса. «Все отправления будут подвергнуты вторичной дезинфекции», — говорится в сообщении почты.

В свою очередь в пресс-службе AliExpress Russia РБК заверили, что «нет никаких доказательств того, что упаковка посылок из Китая или их содержимое создают какие-либо риски». «Мы внимательно следим за ситуацией», — отметили в компании.

Неизвестный ранее коронавирус появился в конце декабря в городе Ухань. К середине января жертвами болезни стали 17 человек, число заразившихся превысило 580. Случаи заболевания были зафиксированы также в Южной Корее и Японии.

Minval.az