Администрация президента США Дональда Трампа следующей неделе обнародует мирный план для урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом Трамп заявил журналистам, сообщает Рейтерс.

Американский президент ожидает негативной реакции Палестины на этот план, но считает, что он пойдет им на пользу.

«Это отличный план. Это план, который действительно сработает», — заявил Трамп.

Отметим, что речь идет о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который администрация Трампа разрабатывает уже более трех лет под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера.

Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

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