Бывший подполковник КГБ Владимир Попов написал в книге «Заговор негодяев», что популярные в СССР актеры Георгий Жженов и Петр Вельяминов были тайными агентами КГБ. Об этом сообщает Znak.

«Полной неожиданностью, конечно же, было наличие среди великих людей агентов КГБ с многолетним стажем сотрудничества. В их числе оказались всенародно любимые и почитаемые властью Георгий Жженов и Петр Вельяминов, завербованные в качестве агентов госбезопасности в период отбывания ими длительных сроков заключения в советских лагерях: Жженов по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, а молодой, только что окончивший среднюю школу Вельяминов, — по обвинению в подготовке и распространении листовок, призывающих к капитуляции перед немецко-фашистскими войсками, стоявшими зимой 1941 года под Москвой», — отметил Попов.

По его словам, и «Михаил Козаков оказался завербованным на патриотической основе».

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