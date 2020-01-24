Пентагон ужесточит проверку на предмет благонадежности всех проходящих подготовку в США иностранных военнослужащих в свете убийства саудовцем трех человек на авиабазе американских ВМС Пенсакола в штате Флорида. Об этом сообщил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер во время посещения этого военного объекта, передает ТАСС.

«Изменения в порядок проверок будут носить более всесторонний характер. Изучать будут каждый аспект их прошлого, включая активность в социальных сетях», — информировал Эспер, добавив, что тщательное наблюдение будет вестись за иностранными курсантами сразу после их прибытия в Соединенные Штаты.

«Нам требуется знать, что они собой представляют, чем занимаются и т.д. Повторюсь, этим проверкам будут подвергнуты не только саудовские, но и все иностранные курсанты», — отметил шеф Пентагона. По его словам, Минобороны США ежегодно обеспечивает военную подготовку «тысячам человек из более 150 стран».

На территории авиабазы ВМС США Пенсакола 6 декабря 2019 года открыл огонь саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.

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