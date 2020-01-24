Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 24 января, по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыла с рабочим визитом в Турцию.

Самолет с главой немецкого правительства на борту приземлился в аэропорту Ататюрк в Стамбуле в 23:15 по местному времени.

В ходе переговоров Эрдоган и Меркель планируется обсудить состояние двусторонних связей и шаги по дальнейшему углублению сотрудничества.

Кроме того, будет затронута тема взаимодействия Турции и ЕС в контексте обновления соглашения о Таможенном союзе и либерализации визового режима Евросоюза для граждан Турции.

Отметим, что Берлин с июля текущего года будет председательствовать в Совете ЕС.

Также лидеры обеих стран обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, в частности, по ситуации в Ливии и Сирии.

Minval.az