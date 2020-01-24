Строительство новой больницы для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов началось в пятницу утром в городе Ухань, сообщает Центральное телевидение Китая.

С самого раннего утра пятницы на стройплощадке работают десятки экскаваторов, расчищающих площадку для строительства, которое планируется завершить 2 февраля. Площадь новой больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до 1 тысячи пациентов.

Больницу должны построить по модели больницы «Сяотаншань» в Пекине, которую построили за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов. Вместимость больницы на тот момент достигала 1 тысячи мест, и в ней на протяжении двух месяцев лечение проходили пациенты со всей страны.

Minval.az