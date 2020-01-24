США ввели дополнительные санкции против компаний и физических лиц, имеющих связи с Ираном. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Минфин Штатов.

Ограничительные меры коснулись граждан Ирана, Китая, компании нефтяного сектора, ряда компаний из Гонконга и предприятия, которое базируется в ОАЭ. По заявлению американского Минфина, они причастны к незаконному экспорту нефти исламской республики.

— Попавшие под санкции компании помогали экспорту иранской нефтехимической и нефтяной продукции в нарушение санкций США, — говорится в сообщении.

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