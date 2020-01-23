Первые случаи заражения новым видом коронавируса зарегистрировали во Вьетнаме и Сингапуре. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на CGTN.

По информации CNA, в Сингапуре заболел 66-летний гражданин Китая, прилетевший из Гуанчжоу 20 января вместе с семьей. Сейчас он находится в Главном госпитале Сингапура.

Мужчина рассказал врачам, что еще в самолете у него заболело горло. На следующий день у него поднялась температура и появился кашель. 22 января он пришел в госпиталь. Врачи диагностировали у него пневмонию и тут же изолировали от других пациентов. 23 января тест на новый коронавирус дал положительный результат. Сейчас Минздрав устанавливает людей, с которыми инфицированный мог контактировать.

Во Вьетнаме новый вирус нашли у двух туристов из китайского Уханя. Их состояние оценивается как стабильное, они находятся в больнице.

Кроме того, первый случай заражения новым видом коронавируса зафиксировали в Саудовской Аравии. Там его обнаружили у медсестры из Индии, сообщил индийский МИД.

В Китае из-за неизвестного вида коронавируса 17 человек. Местные власти ввели карантин в трех городах — Ухани, Хуанганге и Эчжоу. Случаи заражения также были зарегистрированы в США, Гонконге, Южной Корее, Таиланде и Японии.

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