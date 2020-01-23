Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе из страны из Европейского союза. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на Sky News.

Заместитель спикера Палаты общин Найджел Эванс проинформировал депутатов о подписании законопроекта после обеда 23 января. Таким образом, документ приобрел статус закона.

Поданный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о согласовании условий выхода Соединенного Королевства из Европейского союза предусматривает, что датой Brexit будет 31 января 2020 года.

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