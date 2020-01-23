Человек мог заразиться неизвестным ранее коронавирусом от змеи, предположили китайские ученые, передает газета South China Morning Post со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Medical Virology.

«Полученные нами данные указывают, что змея является наиболее вероятным животным — носителем инфекции», — говорится в исследовании, выдержки из которого приводит РБК.

В нем ученые сравнили генетические коды вируса и различных животных. Самыми близкими к вирусу оказались генетические коды двух видов ядовитых змей — южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

Жители Китая нередко употребляют в пищу змей и других диких животных, отмечает издание. Согласно исследованию Института зоологии Китайской академии наук, более 60% населения на юго-западе страны ели мясо дикого животного как минимум один раз за последние два года.

Первая вспышка нового коронавируса произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. Власти закрыли город на выезд и ограничили въезд в него. Случаи заболевания были зафиксированы также за пределами Китая, в частности в Японии и Южной Корее. На фоне распространения вируса в России усилили контроль в аэропортах, а в Амурской области ввели режим повышенной готовности.

Согласно последним данным, количество заразившихся превысило 580 человек, от болезни погибли 17. Из-за риска распространения вируса власти КНР 23 января закрыли второй город — Хуанган, расположенный рядом с Уханем.

Minval.az