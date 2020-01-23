Вопрос организации взаимных визитов родственников азербайджанцев, задержанных в оккупированном Карабахе, а также армян, находящихся в Азербайджане, включен в повестку дня. Об этом глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Этот вопрос включен в повестку. Надеюсь, что мы найдем нужный формат для организации такого гуманитарного шага. Это – сугубо гуманитарный шаг, гуманитарная инициатива. Мы надеемся, что этот шаг сыграет важную роль в формировании мер доверия», — отметил Мнацаканян.

В 2014 году в оккупированном Кельбаджарском районе были взяты в заложники и незаконно осуждены Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев.

Minval.az