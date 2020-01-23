В китайском городе Ухань, где произошла первая вспышка неизвестного коронавируса, объявлен карантин. Власти распорядились закрыть транспортную сеть и приостановить исходящие рейсы.

Число погибших от коронавируса возросло уже до 25 человек. Правительство Китая ранее подтвердило 473 случая заболевания. Город Хуанганг, находящийся в 70 километрах от Уханя, также объявит карантин.

Представитель ВОЗ Мария ван Керхоув заявила, что новый вирус передается от человека к человеку при близком контакте. Болезнь у пациентов чаще всего протекала в легкой и средней степени тяжести. Заболевшие жаловались на высокую температуру и трудности с дыханием. Среди симптомов коронавируса — пневмония и потеря сознания. Инкубационный период вируса длится около пяти-шести дней.

Minval.az