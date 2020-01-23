Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400 совместимы с американскими истребителями F-35 и не представляют угрозы для НАТО. Он также заявил, что Турция готова включить С-400 «Триумф» в оборонную систему НАТО.

Об этом информировало агентство Reuters.

«Мы полагаем, что С-400 и F-35 совместимы, — указал он на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. — Они [С-400] не представляют угрозы для систем НАТО и союзников по НАТО».

Глава МИД Турции также предложил создать рабочую группу под руководством Североатлантического альянса для изучения этого вопроса.

Minval.az