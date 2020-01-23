23 января лагерь смерти Освенцим посетит делегация мусульманских религиозных лидеров во главе с Генеральным секретарем Всемирной исламской лиги доктором Мухаммадом аль-Иссой – бывшим министром юстиции Саудовской Аравии. Визит приурочен к 75-й годовщине освобождения лагеря. Об этом сообщило издание Newsru.co.il.

Как отмечает глава Американского еврейского комитета Дэвид Харрис, это самая представительная мусульманская делегация, посещавшая Освенцим. По его словам, важность визита невозможно переоценить – речь идет о революционном шаге.

Аль-Исса также побывает в варшавском музее еврейской истории, посетит синагогу, встретится с пережившими Катастрофу и примет участие во встрече Шаббата.

Договоренность о визите была достигнута в мае 2019 года, когда глава исламской лиги посетил США и встретился с руководством Американского еврейского комитета. «Приверженность ценностям ислама подвигла меня на эту поездку. Мы преградим путь отрицателям Холокоста», — сообщил тогда он.

Minval.az