Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что 17-летней шведской активистке Грете Тунберг следует пройти курс экономики и только потом — попробовать мотивироваться свои призывы к отказу от углеводородного топлива.

«После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это», — сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать призыв Греты Тунберг к отказу от углеводородного топлива.

Мнучин также заявил, что, когда дело касается защиты окружающей среды, бывает нелегко найти правильные решения проблем.

«Когда мне было можно самостоятельно водить, у меня была Tesla. Я водил в Калифорнии, и мне это нравится. Но никто не уделяет внимание тому, откуда берется электричество для электромобилей», — сказал он, передает «Интерфакс».

«Вопросы, связанные с окружающей средой, сложны», — добавил министр финансов США.

Напомним, что ранее, Грета Тунберг заявила, что ситуация в мире в области экологии только ухудшается, и поэтому необходимы экстренные действия для борьбы с изменением климата. За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.



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