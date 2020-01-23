Вчера в 11:54 А.Венедиктов поинтересовался у В.Путина: «Чего гоним-то, Владимир Владимирович? Или правильнее спросить – что случилось?»

Четыре часа спустя, в 16:24 (то есть довольно оперативно), В.Путин откликнулся на вопросы А.Венедиктова, представив в ГД РФ Законопроект № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Поскольку Путин впервые развернуто изложил свои предложения по изменению действующей Конституции, то теперь их можно содержательно анализировать.

В целом Путин предложил не 11 поправок, о которых он говорил в своем послании от 15 января, а, как минимум, 40. Нынешний пакет его предложений касается изменений (дополнений) 22 статей действующей Конституции:

— в главе 3. Федеративное устройство (ст. 71, 75, 77, 78, 79);

— в главе 4. Президент Российской Федерации (ст. 81, 83);

— в главе 5. Федеральное собрание (ст. 95, 97, 102, 103, 107, 108);

— в главе 6. Правительство Российской Федерации (ст. 110, 111, 112);

— в главе 7. Судебная власть (ст. 119, 125, 128, 129);

— в главе 8. Местное самоуправление (ст. 132, 133).

Подробный разбор этих поправок будет происходить в ближайшее время. Сейчас же можно отметить, что главное, что содержится в путинских предложениях, сводится к следующему:

— существенное расширение полномочий президента;

— заметное уменьшение автономии Конституционного суда;

— включение муниципальных органов власти в единую вертикаль государственной власти, во главе которой находится президент;

— усиление изоляции России от системы международного права;

— включение в текст Конституции самоубийственных финансовых обязательств.

Исходя из текста путинских предложений следует, что полномочия Государственного совета, какие должны быть определены специальным законом, ни в коей мере не смогут конкурировать с полномочиями президента. В силу этого регулярно обсуждаемая в последнее время идея о возможном добровольном уходе Путина с поста президента с сохранением за ним поста только главы Госсовета выглядит необоснованной.

Учитывая нынешнюю политическую ситуацию в стране, не приходится сомневаться в том, что предложенные Путиным поправки тем или иным образом будут приняты (вар.: будет объявлено, что они приняты). И, следовательно, после «общероссийского голосования» 12 апреля этого года в действие вступит новая, так сказать, путинская Конституция.

В новой, путинской, Конституции, в частности, будет иметься следующий п.3 ст.81 «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков».

Как заметил А.Пионтковский, это означает, что в соответствии с новой путинской Конституцией Путин может быть избран на два новых президентских срока каждый длительностью по шесть лет – например, в 2024 году и в 2030 году. Таким образом, он сможет находиться на вершине российской государственной власти – в соответствии с новой Конституцией – как минимум, до 2036 года.

На вопросы «Чего гоним?» и «Что случилось?» российским гражданам также отвечают из голландского города Гаага, в котором 9 марта 2020 года начинается судебный процесс над виновными в организации и проведении террористического акта по уничтожению 17 июля 2014 г. малайзийского лайнера рейса МН17 и массовом убийстве 298 невинных граждан, находившихся на его борту. К моменту принятия Гаагским трибуналом своего решения российская Конституция, по настоянию Путина, должна содержать в себе четкое положение, позволяющее не выполнять ожидаемый к вынесению в Гааге приговор.

Андрей Илларионов

Minval.az