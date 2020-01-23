Примечательно, что на парламентских выборах, которые пройдут 9 февраля, на сей раз баллотируется большое число работников СМИ. Среди них есть и достойные кандидаты, и те, чьи возможности не соответствуют масштабам парламента, кто просто хочет почувствовать атмосферу выборов. По крайней мере, такое впечатление создают взгляды и подход этих наших коллег к выборам.

Среди кандидатов – главный редактор одной из самых читаемых газет — «Ени Мусават» Рауф Арифоглу, известный журналист, отличающийся своими профессиональными способностями и интеллектом, который намерен озвучивать проблемы граждан в парламенте.

Я, будучи известным работником прессы, многие годы знаю Рауфа Арифоглу. Я пристально наблюдаю за его деятельностью и полагаю, что возглавлять на протяжении 30 лет самую популярную газету Азербайджана – это не просто. Очень трудно сохранять деятельность газеты до сих пор, пройдя через трансформирующиеся ситуации, нестабильные условия, меняющиеся вкусы и требования читателей. Рауф бей прошел через всю биографию нашей независимой прессы, он набрался опыта в этой борьбе.

Выдвижение в депутаты своей кандидатуры Рауфом Арифоглу целесообразно. Будучи редактором газеты он всегда публиковал проблемы народа. Р.Арифоглу – вдумчивый и умелый руководитель с национальным духом, хороший менеджер, он имеет высокие управленческие и организационные навыки. Р.Арифоглу хорошо знает общество и его проблемы. Он хорошо разбирается в происходящих в стране и в мире сложных процессах. Полагаю, это необходимые качества для члена парламента, для депутата. Я уверен, что если Рауф Арифоглу будет избран депутатом, то он полностью оправдает доверие своих избирателей.

Гулу Магеррамли, журналист, профессор

Minval.az