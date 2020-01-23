Российская телеведущая Сати Спивакова, жена скрипача и дирижера Владимира Спиваков рассказала, почему вмешалась в «дрезденгейт” и представила свое видение ситуации вокруг армянской оперной певицы Рузан Манташян и известного азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова.

Скандал затронул также и российскую телеведущую армянского происхождения Спивакову, которая вмешалась в так называемый «дрезденгейт” и попыталась разрядить сложившуюся ситуацию. Однако после этого вмешательства армяне С. Спивакову в социальных сетях подвергли резкой критике.

С. Спивакова дала интервью ереванскому изданию Sputnik и особо подчеркнула свои приоритеты, вновь повторив свою точку зрения, но на этот раз в более масштабном формате.

«Через двадцать лет вы будете больше сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что сделали», — сказала С. Спивакова, отметив при этом, что каждое слово, написанное ею в посте, выстрадано, выверено и взвешено. А поводом для написания поста послужили многочисленные обращения от подписчиков с просьбой прокомментировать эту ситуацию, а также много упрёков в молчании.

«В моем после был призыв к миру и желание отделить силы Света от сил Тьмы. Я армянка до мозга костей, глубоко любящая свою Родину. Но вот о чём глубоко сожалею, так это о новом для меня понимании настроения части соотечественников, которое вылилось на меня в сетях в виде потоков словесной, нецензурной грязи. Меня обвинили в отсутствии патриотизма! Заявили, что я не имею права называться армянкой! Прокляли мой род! Столько желчи, цинизма, мерзости в свой адрес я не получала никогда», – говорит С. Спивакова, добавив при этом фразу доктора Сэмюэля Джонсона о том, что патриотизм – последнее прибежище негодяев.

«Эта фраза была сказана в 1775 году! Одумайтесь! На дворе 2020-й», — добавила она.

С. Спивакова рассказала, что родилась в СССР и росла в годы, когда армяне и азербайджанцы дружили, сидели за одним столом, создавали семьи: «И если сегодня наши народы стали заложниками политической ситуации и находятся по разные стороны баррикад, то это у нормальных людей должно вызывать боль, а не ненависть к целому народу и к каждому из его представителей. Уже второе поколение подрастает, заряжаясь энергией ненависти. И единственная территория, где можно забыть об этом, — искусство, где говорят на одном языке и исповедуют любовь».

С. Спивакова обращает внимание издания на один факт — по существу конфликта: сайт агентства «Рене Масис» публикует информацию, что певице Рузан Манташян отказано в выступлении на Дрезденском балу, хотя ранее договоренность об её участии была. Причина отказа — якобы нежелание певца Юсифа Эйвазова выступать с ней на одной сцене по политическим соображениям. Эту информацию подхватывают журналисты, блогеры, и конфликт превращается в снежный ком.

С. Спивакова призвала забыть о национальной принадлежности и вспомнить о презумпции невиновности. «У кого и где есть доказательства, что контракт был подписан? Кто-нибудь его видел в глаза из комментирующих, — вопрошает С. Спивакова. — Правильно, не видел. За долгие годы брака с моим гениальным супругом было бесчисленное количество ситуаций, когда возникал проект концерта, приходил запрос, агенты начинали переписку, а потом, по разным причинам (финансовым, в частности), отказывали артисту в участии. В современном мире ни один артист не делает самостоятельно ни одного шага, все переговоры ведутся агентами. Кто и где слышал или видел устный или письменный отказ Юсифа Эйвазова выступать с Рузан Манташян? Везде, на всех языках, фигурирует слово «якобы». Поэтому у меня создалось стойкое впечатление, что этот конфликт рождён по вине и по воле агентов с двух сторон», отмечает С. Спивакова и говорит о том, что Ю. Эйвазов выступал с ее мужем много раз, он первоклассный тенор и очень хороший человек: «Хоть наши с ним политические взгляды диаметрально противоположны, но это отнюдь не значит, что мы не имеем права дружить, так как это — привилегия творческих и свободных людей.

С. Спивакова сказала изданию, что не беседовала с Ю. Эйвазовым до поста в инстаграмм. Первым человеком, прочитавшим пост, была жена Ю. Эйвазова – Анна Нетребко, и только потом в комментариях Ю. Эйвазов сам поблагодарил С. Спивакову за точку зрения.

С. Спивакова также дала информацию для размышления: «Юсиф Эйвазов пел в спектаклях с Манэ Галоян в МЭТе, с Геворгом Акопяном в Большом Театре, с Марией Гулегиной в Москве, в Берлинской Филармонии, в Хорватии, также собирается выступать с Кристиной Мхитарян. И это достоверные факты. А тут вдруг взял и отказался выступать с армянкой? Где логика?».

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