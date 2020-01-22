Ученые сняли на видео кошачью акулу, которая «шагает» по дну. Инцидент описан в научном издании Marine and Freshwater Research.

На кадрах видно, как небольшая придонная акула передвигается по дну, переставляя плавники, создавая эффект шагов.

Специалисты отмечают, что этот вид индоавстралийских кошачьих акул был впервые обнаружен в 2006 году. Считается, что этот вид отклонился в эволюции от своего предка около 9 млн лет назад.

Кроме того, биологи утверждают, что данный вид акул может выходить на берег.

Minval.az