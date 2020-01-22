– Эксклюзивная, огромная, нейроэндокринная опухоль, занимающая все центральные отделы поджелудочной железы, поразившая её головку, прорастающая в двенадцатиперстную кишку, – рассказывает врач НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина Полад Керимов. – Ее размеры были уже пугающие – 15х12х12 см. Требовалось провести расширенную гастропанкреатодуоденальную резекцию.

Маленький Тимофей (имя мальчика изменено, — ред.) из Перми проходил плановую медкомиссию в детском саду. Результаты анализов разделили жизнь семьи мальчика на «до» и «после». У 5-летнего ребенка обнаружили огромную опухоль в поджелудочной железе.

Начался период анализов и неизвестности. Все, что могли сказать врачи — «Опухоль очень большая». Оперировать никто не брался. Медики просто не знали, что делать. Случай был уникальный — такая опухоль характерна для тех, кому за 30 лет. В медицине нет примеров, чтобы подобные опухоли находили у детей.

Счет шел буквально на дни. Семья искала помощи у зарубежных специалистов, но в лучшие врачи Израиля отказались, а в Германии развели руками и сообщили, что могут только остановить рост опухоли. Оперировать, по их мнению, было слишком опасно, рядом слишком много важных сосудов.

– Мы были измучены этой неопределенностью, – рассказывает мама Тимофея, Наталья. – Это очень тяжело – видеть растерянность на лицах врачей, которые не понимают, как помочь твоему ребенку.

Тем временем опухоль росла и все больше пережимала магистральные сосуды, перекрывала кровоток к печени и к другим органам.

Спасение нашлось в НИИ детской онкологии Онкоцентра им. Блохина.

— Да, задача сложная, — сообщили родителям врачи. — Да, надо искать нестандартные подходы, потому что готовых решений нет. Важно, что детские хирурги работают в одной тесной связке со своими коллегами из «взрослого института» – НИИ клинической онкологии. И вместе они должны обязательно справиться.

Медики снова взяли анализы и после изучения сказали — да, оперируем.

— Требовалось провести расширенную гастропанкреатодуоденальную резекцию. Это значит – удаление головки и тела поджелудочной железы с резекцией желудка, резекцией желчевыводящего потока. От поджелудочной железы оставить только хвост, который способен функционировать как полноценный орган, — отмечает научный сотрудник хирургического отделения отдела общей онкологии Полад Керимов.

Операция проходила в два этапа. Врачи ювелирно извлекали опухоль, срастали все ходы и сосуды. Спустя пять часов тандем врачей Керимов — Файнштейн закончили операцию успешно.

Сейчас о страшных днях напоминает лишь шрам. Тимофей вместе с мамой, папой и старшей сестренкой ведет активный образ жизни. Благодаря врачам он растет активным и любознательным мальчиком.

«Комсомольская правда»

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