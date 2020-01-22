Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Новый телефон планируют представить в марте.

Отмечается, что это будет первый бюджетный телефон компании со времен iPhone SE. Внешне он будет похож на iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюйма. Ожидается, что функция Touch ID будет встроена в кнопку «Домой», однако биометрическая аутентификация Face ID отсутствует.

Кроме того, новый телефон получит тот же процессор, что и флагман iPhone 11.

По данным источника Bloomberg, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.

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