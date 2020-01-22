Армия Республики Корея приняла решение уволить в запас солдата, которому была проведена хирургическая коррекция пола.

Штаб-сержант, служивший в провинции Кёнгидо, в 2019 году лёг под нож, чтобы привести в соответствие с самовосприятием свой физический облик. Операция была проведена в Таиланде, трансгендер рассчитывал на то, что будет служить в войсках вместе с женщинами, передает Рейтерс.

В заявлении южнокорейских военных сказано, что операция сделала военного неспособным продолжать нести службу. При этом в армии заверили, что продолжат предпринимать усилия для защиты прав человека и предотвращения дискриминации.

Minval.az