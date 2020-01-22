Девять человек скончались из-за заболевания, вызванного новым типом коронавируса, в Китае.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
На данный момент известно о девяти случаях летального исхода и о 440 случаях заражения.
Все смертельные случаи зарегистрированы в провинции Хубэй, где вирус был впервые обнаружен.
Вирус передается через дыхательные пути, заявил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин. Он отметил, что в настоящее время существует опасность мутаций вируса и его дальнейшего распространения.
Всемирная организация здравоохранения назначила экстренное совещание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой заболеваемости, вызванной вирусом.