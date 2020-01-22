Итальянский нейрохирург Никола Аччари рассказал о состоянии легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера. По словам специалиста, гонщик сейчас сам не похож на себя из-за долгосрочного лечения, сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

«Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьёзно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Всё из-за черепно-мозговой травмы», — сказал Никола Аччари.

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