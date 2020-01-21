В Азербайджане обнародована сумма минимальных платежей за квартиры в рамках механизма аренды жилья с правом выкупа.

Как сообщили APA-Economics в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана, размер месячной оплаты жилья по Баку составит от 411 манатов, Хырдалану – 333 манатов, Сумгайыте – 297 манатов.

Электронная регистрация по аренде жилья с правом выкупа стартует с 10:00 22 января.

Обращения можно будет отправлять посредством «портала электронного правительства» (www.e-gov.az) в разледе «Электронная ипотечная и кредитно-гарантийная система» (EİKZS) с использованием электронной подписи (электронная подпись или ASAN-подпись).

Электронную подпись можно приобрести в Информационно-вычислительном центре или Центральной почте, находящихся в ведении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, а Асан-подпись – в центрах ASAN Xidmət.

Подробную информацию относительно требований к квартиросъемщикам, приема обращений, их рассмотрения, выбора жилых участков и их оформления можно получить на сайте Фонда (www.mcgf.az), а также позвонив в call центр “1549”, либо ознакомившись с размещенной в приложении EİKZS текстовой и видео-инструкцией относительно правил использования ресурсом EİKZS.

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