Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что экономика Соединенных Штатов переживает небывалый подъем.

«Я горд тем, что могу сказать, что Соединенные Штаты сейчас находятся на пике экономического бума», — сказал он, выступая с речью на всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп заверил, что никогда ранее мир не видел подобного подъема в экономике Америки.

«Америка процветает, снова побеждает, как никогда ранее», — добавил Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, цель его администрации — существенно повысить уровень жизни трудящихся и опередить по этому показателю все остальные страны. «Мы строим экономику, которая приносит выгоду всем», — добавил Трамп.

«США на большим отрывом — сильнейшая держава в мире в том, что касается экономики», — уверен он.

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