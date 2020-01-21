Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов. Об этом он сказал во время выступления в Исламском консультативном совете (иранском однопалатном парламенте), передает Isna News.

«Мы выплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову», — подчеркнул Хамзе. В своей речи он выступил с обличением американской внешней политики. Спикер также отметил, что вина за крушение украинского пассажирского самолета лежит на Вашингтоне.

5 января государственное телевидение Ирана уже объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа. На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера.

Minval.az