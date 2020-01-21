Суд средней ступени города Тяньцзинь приговорил экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения, следует из решения суда.

Как передает РИА Новости, экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.

«Двадцать первого января 2020 года бывший член партийного комитета министерства общественной безопасности, бывший заместитель министра общественной безопасности был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество», — говорится в сообщении суда.

Кроме того, суд также оштрафовал экс-чиновника на два миллиона юаней.

Хун Мэнвэй согласился с приговором суда и не собирается подавать апелляцию.

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