Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признал, что ставит перед своей командой цель занять второе место в таблице АПЛ, где уверенным лидером стал «Ливерпуль».

«Красные» имеют 64 очка по результатам 22-х туров и опережают «горожан», находящихся на втором месте на 16 очков.

«Нельзя не признать, что «Ливерпуль» невероятен. Они творят экстраординарные вещи как в своей игре, так и в плане результатов. Наша задача теперь — финишировать на втором месте и хорошо сыграть в Лиге чемпионов.

Мы должны сохранить свой уровень. У нас есть проблемы, мы пропускаем больше голов и теряем очки, но забиваем все таки мы больше, чем «Ливерпуль».

Я каждый день думаю о том, как мы можем улучшить игру», — цитирует Гвардиолу «Корреспондент» со ссылкой на Manchester Evening News.

Minval.az